Чемпионат Турции. «Галатасарай» играет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» сойдется с «Анадолу Эфесом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.
«Галатасарай» играет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» сойдется с «Анадолу Эфесом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
- Галатасарай
- Маккормак (25), Уолден (20), Препелич (17 + 12 передач), Йебоа (8), Кексал (8) – старт; Бост (4), Кабака (4), Акпынар (3), Гейик (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 15.30, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 18.00, «Ankara Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 10-2, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-3, Каршияка – 9-3, Маниса – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Тюрк Телеком – 6-6, Дарушафака – 6-6, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 6-7, Бахчешехир – 6-7, Бююкчекмедже – 6-7, Галатасарай – 4-8, Меркезефенди – 3-9, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.