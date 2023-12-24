Чемпионат Турции. «Галатасарай» играет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» сойдется с «Анадолу Эфесом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.

«Галатасарай» играет с « », «Тюрк Телеком» сойдется с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 10-2, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-3, – 9-3, Маниса – 7-6, Бурсаспор – 7-6, – 6-6, Дарушафака – 6-6, – 6-6, Петким Спор – 6-7, – 6-7, – 6-7, Галатасарай – 4-8, Меркезефенди – 3-9, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.