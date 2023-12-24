Чемпионат Турции. «Галатасарай» играет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» сойдется с «Анадолу Эфесом»

Теги результаты Анадолу Эфес Бешикташ чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Каршияка Тофаш Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги проходят три матча.

«Галатасарай» играет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» сойдется с «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Бешикташ 89:83 (29:23, 21:31, 14:14, 25:15)
Дата проведения
24 декабря, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Галатасарай
Маккормак (25), Уолден (20), Препелич (17 + 12 передач), Йебоа (8), Кексал (8) – старт; Бост (4), Кабака (4), Акпынар (3), Гейик (0).
Бешикташ
Митчелл (15 + 7 подборов), Дельгадо (15 + 7 подборов), Мэтьюз (12), Нидэм (8), Арслан (5) – старт; Оллман (13), Угурлу (11), Конан (6), Йигитоглу (1), Арна (0).

Каршияка – Тофаш 26:19 (2 четверть)
Дата проведения
24 декабря, 15.30, «Каршияка Арена»
Онлайн матча
Каршияка
Мартин (8), Хиллиард (6), Браун (5), Сипахи (3), Кэри (0).
Тофаш
Wiley (6), Уинстон (4), О'Брайен (3), Шакич (2), Прюитт (0).

Тюрк Телеком – Анадолу Эфес
Дата проведения
24 декабря, 18.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 10-2, Фенербахче – 9-3, Бешикташ – 9-3, Каршияка – 9-3, Маниса – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Тюрк Телеком – 6-6, Дарушафака – 6-6, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 6-7, Бахчешехир – 6-7, Бююкчекмедже – 6-7, Галатасарай – 4-8, Меркезефенди – 3-9, Бодрумспор – 3-9, Самсунспор – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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