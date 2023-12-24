Адриатическая лига. «Задар» – «Партизан», «Црвена Звезда» сыграет со «Сплитом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.

Хорватский «Задар» примет сербский «Партизан», сербская «Црвена Звезда» сыграет с хорватским «Сплитом».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Партизан Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-5, Студентски центар Черногория – 7-6, Борац Чачак Сербия – 6-6, Задар Хорватия – 6-6, Мега Сербия – 5-7, Цибона Хорватия – 5-8, Сплит Хорватия – 4-8, ФМП Сербия – 4-9, КРКА Словения – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.