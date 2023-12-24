Адриатическая лига. «Задар» – «Партизан», «Црвена Звезда» сыграет со «Сплитом»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Задар Борац Чачак КРКА Сплит Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.

Хорватский «Задар» примет сербский «Партизан», сербская «Црвена Звезда» сыграет с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

КРКА – Борац Чачак
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «Športna dvorana Leona Štuklja»
Онлайн матча

Задар – Партизан
Дата проведения
24 декабря, 19.00
Онлайн матча

Црвена Звезда – Сплит
Дата проведения
24 декабря, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Партизан Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-5, Студентски центар Черногория – 7-6, Борац Чачак Сербия – 6-6, Задар Хорватия – 6-6, Мега Сербия – 5-7, Цибона Хорватия – 5-8, Сплит Хорватия – 4-8, ФМП Сербия – 4-9, КРКА Словения – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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