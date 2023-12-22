Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» примет «Цибону»
Сегодня продолжится сезон Адриатической лиги.
В пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги словенская «Цедевита-Олимпия» примет хорватскую «Цибону».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Партизан Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Борац Чачак Сербия – 6-6, Студентски центар Черногория – 6-6, Задар Хорватия – 6-6, Мега Сербия – 5-7, Цибона Хорватия – 5-7, Сплит Хорватия – 4-8, ФМП Сербия – 3-9, КРКА Словения – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.