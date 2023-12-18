Адриатическая лига. «Сплит» против «Меги»

Теги результаты Адриатическая лига Мега Сплит Баскетбол

В понедельник, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Сплит» примет сербскую «Мегу».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Сплит – Мега
Дата проведения
18 декабря, 20.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Партизан Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Борац Чачак Сербия – 6-6, Студентски центар Черногория – 6-6, Задар Хорватия – 6-6, Мега Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 5-7, Сплит Хорватия – 3-8, ФМП Сербия – 3-9, КРКА Словения – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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