Адриатическая лига. «Морнар Бар» сыграет с ФМП, «Будучность» – «Студентски центар»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Черногорский «Морнар Бар» примет сербский ФМП, во встрече черногорских клубов «Будучность» сойдется со «Студентски центар».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-3, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Партизан Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Борац Чачак Сербия – 6-6, Студентски центар Черногория – 6-6, Задар Хорватия – 6-6, Мега Сербия – 5-7, Цибона Хорватия – 5-8, Сплит Хорватия – 4-8, ФМП Сербия – 3-9, КРКА Словения – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.