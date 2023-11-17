Гэйб Винсент пропустит еще минимум две недели
Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент пропустит еще минимум две недели из-за травмы колена левой ноги, объявила организация
3 ноября у Винсента была обнаружена эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость. Защитник будет повторно обследован через две недели.
В четырех встречах на старте сезона Винсент набирал в среднем 6 очков и 3 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 7,1% из-за дуги (1 из 14) за 28,3 минуты на площадке.
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