Тим Горс: «Несмотря на все поражения, у «Детройта» все еще очень хорошее будущее»

Теги Детройт НБА Том Горс Баскетбол

Владелец «Детройта» верит в команду, несмотря на серию из 25 поражений подряд.

«Перед началом сезона мы ожидали, что будем бороться за попадание в плей-офф или плей-ин. Мы хотели, чтобы наши игроки росли.  Для нас это было бы успехом. Мы знали, что нам предстоит еще много работы.

Возможно, это не видно, но за последние два года мы многое почистили в наших контрактах с игроками. Я думал об одном — и я думаю, что болельщикам важно это услышать, я говорил об этом на днях с игроками — несмотря на все поражения, у нас все еще очень хорошее будущее.

Во-первых, у нас потрясающая команда молодых игроков с сильным характером и талантом. По-моему, у нас семь или восемь игроков моложе 22 лет. Мы устроили все так, что у нас гибкие контракты. Вы знаете, что у нас было много контрактов, которые мешали нам иметь определенное видение. У нас также много свободного места, а вы знаете, что я готов сделать все возможное, чтобы этот клуб добился успеха», – сказал Горс.

«Пистонс» проиграли 25 матчей подряд.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Концептуально он прав.
Над Санс и 76-ми тоже кто только ни потешался несколько лет назад. Но они выправили ситуацию и сейчас ходят в штатных контендерах.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий