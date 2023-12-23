Тим Горс: «Несмотря на все поражения, у «Детройта» все еще очень хорошее будущее»

Владелец «Детройта» верит в команду, несмотря на серию из 25 поражений подряд.

«Перед началом сезона мы ожидали, что будем бороться за попадание в плей-офф или плей-ин. Мы хотели, чтобы наши игроки росли. Для нас это было бы успехом. Мы знали, что нам предстоит еще много работы.

Возможно, это не видно, но за последние два года мы многое почистили в наших контрактах с игроками. Я думал об одном — и я думаю, что болельщикам важно это услышать, я говорил об этом на днях с игроками — несмотря на все поражения, у нас все еще очень хорошее будущее.

Во-первых, у нас потрясающая команда молодых игроков с сильным характером и талантом. По-моему, у нас семь или восемь игроков моложе 22 лет. Мы устроили все так, что у нас гибкие контракты. Вы знаете, что у нас было много контрактов, которые мешали нам иметь определенное видение. У нас также много свободного места, а вы знаете, что я готов сделать все возможное, чтобы этот клуб добился успеха», – сказал Горс.

«Пистонс» проиграли 25 матчей подряд.