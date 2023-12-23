Тим Горс о скандировании «Продай команду»: «Они могут говорить все, что хотят, но это смешно»

Владелец «Детройта» прокомментировал скандирование трибунами «Продай команду».

«Они могут говорить все, что хотят, но это смешно. Помимо побед – а нам следует выигрывать больше матчей – мы многое делаем для сообщества.

Игроки, организация, мы многое делаем для сообщества. Если отбросить в сторону победы, мы внесли очень большой вклад в сообщество. Это очень много значит для меня.

Я понимаю, что это будет много значить для людей только в том случае, если мы будем побеждать, но мы делаем многомиллиардные проекты за пределами баскетбола. Я понимаю, что болельщики расстроены, но это смешная мысль», – сказал .