Тим Горс о скандировании «Продай команду»: «Они могут говорить все, что хотят, но это смешно»

Теги Детройт НБА Баскетбол - видео болельщики Том Горс Баскетбол

Владелец «Детройта» прокомментировал скандирование трибунами «Продай команду».

«Они могут говорить все, что хотят, но это смешно. Помимо побед – а нам следует выигрывать больше матчей – мы многое делаем для сообщества. 

Игроки, организация, мы многое делаем для сообщества. Если отбросить в сторону победы, мы внесли очень большой вклад в сообщество. Это очень много значит для меня.

Я понимаю, что это будет много значить для людей только в том случае, если мы будем побеждать, но мы делаем многомиллиардные проекты за пределами баскетбола. Я понимаю, что болельщики расстроены, но это смешная мысль», – сказал Горс.

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2 комментария
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Имеет право - что тут сказать.
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бесплатный совет офису детройта: уволить Монти, назначить тренером лицо и тело всего мичиганского спорта - Кендру Луст. Хуже не будет точно, рейтинги взлетят до небес, трибуны битком, игроки в прекрасных отношениях с тренером
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