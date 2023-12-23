Билл Симмонс о «Детройте»: «Они словно Фэнтези-команду собирали»

Теги Детройт НБА Билл Симмонс Киллиан Хэйс Джеймс Уайзмен Саддик Бей Кейд Каннингем Джейден Айви Баскетбол

Билл Симмонс сравнил «Детройт» с командой из Фэнтези.

«Я уже отмечал это. Когда у тебя плохая команда, и ты переплатил тренеру, порой хуже сценарий не придумать. Потому что специалист сразу чувствует себя неприкасаемым, а у игроков настроение: «Мне этот мужик не нравится, но он же никуда отсюда не денется».

Но сама проблема не на поверхности. Выбрали на драфте кучу защитников. Лотерейные пики ушли на Киллиана Хэйса, Джейдена Айви и Кейда Каннингема. И всем нужен мяч, чтобы хоть как-то себя проявлять. То есть концептуально это уже провал.

Потом все эти ненужные «большие» – в лиге, где нужно уметь бросать издали. Обменяли Саддика Бея на Джеймса Уайзмена, когда у них уже был Джейлен Дюрен. Они словно Фэнтези-команду собирали», – поделился эксперт в эфире своего подкаста.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вполне нормальное мнение)
+6
0
+6
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий