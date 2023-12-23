Билл Симмонс о «Детройте»: «Они словно Фэнтези-команду собирали»
Билл Симмонс сравнил «Детройт» с командой из Фэнтези.
«Я уже отмечал это. Когда у тебя плохая команда, и ты переплатил тренеру, порой хуже сценарий не придумать. Потому что специалист сразу чувствует себя неприкасаемым, а у игроков настроение: «Мне этот мужик не нравится, но он же никуда отсюда не денется».
Но сама проблема не на поверхности. Выбрали на драфте кучу защитников. Лотерейные пики ушли на Киллиана Хэйса, Джейдена Айви и Кейда Каннингема. И всем нужен мяч, чтобы хоть как-то себя проявлять. То есть концептуально это уже провал.
Потом все эти ненужные «большие» – в лиге, где нужно уметь бросать издали. Обменяли Саддика Бея на Джеймса Уайзмена, когда у них уже был Джейлен Дюрен. Они словно Фэнтези-команду собирали», – поделился эксперт в эфире своего подкаста.