Билл Симмонс о «Детройте»: «Они словно Фэнтези-команду собирали»

Билл Симмонс сравнил «Детройт» с командой из Фэнтези.

«Я уже отмечал это. Когда у тебя плохая команда, и ты переплатил тренеру, порой хуже сценарий не придумать. Потому что специалист сразу чувствует себя неприкасаемым, а у игроков настроение: «Мне этот мужик не нравится, но он же никуда отсюда не денется».

Но сама проблема не на поверхности. Выбрали на драфте кучу защитников. Лотерейные пики ушли на Киллиана Хэйса, и . И всем нужен мяч, чтобы хоть как-то себя проявлять. То есть концептуально это уже провал.

Потом все эти ненужные «большие» – в лиге, где нужно уметь бросать издали. Обменяли Саддика Бея на , когда у них уже был Джейлен Дюрен. Они словно Фэнтези-команду собирали», – поделился эксперт в эфире своего подкаста.