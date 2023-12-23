Матиас Лессор избежал серьезной травмы
Обследование не выявило перелома у форварда «Панатинаикоса» Матиаса Лессора.
Лессор получил травму менее чем за четыре минуты до конца матча против «Милана». Игроку помогли покинуть площадку после страшного падения.
Француз прошел обследование по возвращении в Афины, и результаты показали отсутствие перелома костей или разрыва мышц. Однако Лессор с трудом ходит и все еще испытывает боль.
Лессор не примет участие в воскресном матче греческой лиги против «Промитея».