Матиас Лессор избежал серьезной травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Милан Матиас Лессор Баскетбол

Обследование не выявило перелома у форварда «Панатинаикоса» Матиаса Лессора.

Лессор получил травму менее чем за четыре минуты до конца матча против «Милана». Игроку помогли покинуть площадку после страшного падения.

Француз прошел обследование по возвращении в Афины, и результаты показали отсутствие перелома костей или разрыва мышц. Однако Лессор с трудом ходит и все еще испытывает боль.

Лессор не примет участие в воскресном матче греческой лиги против «Промитея».

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