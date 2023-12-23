«Панатинаикос» и Джериан Грант обсуждают продление контракта до 2026 года

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«Панатинаикос» и Джериан Грант обсуждают продление контракта до 2026 года.

Нынешнее соглашение разыгрывающего рассчитано до лета 2024 года.

Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос выложил в соцсетях фотографию Гранта с подписью «Надеюсь, ты понимаешь, что еще долго будешь представлять наш клуб ✍».

Грант в интервью признался, что не против остаться в греческом клубе.

По неофициальной информации, стороны уже договорились о продлении контракта до 2026 года с повышением зарплаты американского баскетболиста.

В 16 матчах Евролиги Грант набирает 8,6 очка, 2,1 подбора, 3,6 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

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