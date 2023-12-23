Трэй Янг обошел Пита Маравича по количеству передач за карьеру

Теги Атланта НБА Пол Уэстфал Пит Маравич Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг поднялся на 160-е место в списке лучших распасовщиков в истории НБА.

Разыгрывающий «Атланты» обошел легендарного защитника Пита Маравича по количеству передач за карьеру.

В матче против «Майами» (113:122) Янг сделал 13 передач и увеличил свой суммарный показатель до 3 575. Это позволило ему превзойти результат Маравича (3 563), который также начинал карьеру в «Хоукс» (1970-74).

Теперь Янг отстает на 16 передач от Пола Уэстфала (3 591). Первое место в списке занимает Джон Стоктон (15 806).

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