Трэй Янг обошел Пита Маравича по количеству передач за карьеру

Трэй Янг поднялся на 160-е место в списке лучших распасовщиков в истории НБА.

Разыгрывающий «Атланты» обошел легендарного защитника по количеству передач за карьеру.

В матче против «Майами» (113:122) Янг сделал 13 передач и увеличил свой суммарный показатель до 3 575. Это позволило ему превзойти результат Маравича (3 563), который также начинал карьеру в «Хоукс» (1970-74).

Теперь Янг отстает на 16 передач от Пола Уэстфала (3 591). Первое место в списке занимает Джон Стоктон (15 806).