Трэй Янг 5-й раз подряд завершил матч с 30+ очками и 10+ передачами – второй результат в истории. Рекорд у Оскара Робертсона – 7

Теги Атланта Хьюстон НБА Нэйт Арчибальд Оскар Робертсон Трэй Янг Баскетбол

«Атланта» на выезде справилась с «Хьюстоном» (134:127).

Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг отметился 30 очками, 14 результативными передачами и перехватом.

Защитник за 36 минут на площадке реализовал 10 из 18 с игры (5 из 8 из-за дуги) и 5 из 7 с линии штрафных бросков.

Таким образом, Янг провел 5-ю подряд встречу с не менее чем 30 очками и 10 передачами. Больше удавалось лишь члену Зала славы Оскару Робертсону (6 – 1964 год; 7 – 1965 год).

Пять таких матчей также покорялись Майклу Джордану (1989), Тайни Арчибальду (1973) и Расселлу Уэстбруку (2017).

7 комментариев
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Самый захейченный чел в НБА, которого каждый хочет выгнать из Хокс , но при этом не представляю, сколько бы раз они оказались хотя бы в плей ин без него)
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Ответ lexerman17rus
Если брать его именно как разыгрывающего, думаю он лучший в НБА.
Халибёртон уже лучше.
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Хорошая серия
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с одной стороны с ним не выиграть чемпионат, с другой стороны с ним всегда попадёшь в ПО и зрители таких любят
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Ответ scorp19
Да не факт. Смотря на что обменяли бы его, его можно выгодно впарить. Да и даже если бы не попали бы в ПО, не вижу ничего страшного в этом для Атланты. Вот некий Поп годами болтается на дне таблицы, с Детройтом пытается тягаться на вечный антирекорд и ничего, всё равно считают топом )))
Янг как и Харден Дончич, Леброн , Йокич - это игрок-система. Атланта по сути россыпь ролевиков, даже Мюррэй не стал бы в реальном контендере второй звездой. Обменяв его даже на условного Митчелла , Дж Брауна, выше бы они точно не стали , а то и ниже в турнирке бы спустились. Чел дает рисунок игры всей команде. То что он в защите дырка бесспорно, но все ваши Д’анджелы, Лиларды, Кайри и прочие не намного там выше.
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