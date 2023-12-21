Трэй Янг 5-й раз подряд завершил матч с 30+ очками и 10+ передачами – второй результат в истории. Рекорд у Оскара Робертсона – 7
«Атланта» на выезде справилась с «Хьюстоном» (134:127).
Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг отметился 30 очками, 14 результативными передачами и перехватом.
Защитник за 36 минут на площадке реализовал 10 из 18 с игры (5 из 8 из-за дуги) и 5 из 7 с линии штрафных бросков.
Таким образом, Янг провел 5-ю подряд встречу с не менее чем 30 очками и 10 передачами. Больше удавалось лишь члену Зала славы Оскару Робертсону (6 – 1964 год; 7 – 1965 год).
Пять таких матчей также покорялись Майклу Джордану (1989), Тайни Арчибальду (1973) и Расселлу Уэстбруку (2017).