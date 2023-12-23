Аллен Айверсон о рэп-альбоме: «Дэвид Стерн вызвал меня в офис и стать читать мою песню. Безумный момент»

Теги Аллен Айверсон НБА Дэвид Стерн Баскетбол

Легенда НБА Аллен Айверсон вспомнил о выпущенном им на пике баскетбольной карьеры рэп-альбоме.

Сингл «40 Bars» содержал сексистскую и гомофобную лексику. Комиссионер НБА Дэвид Стерн вызвал суперзвезду «Филадельфии» в свой офис, чтобы обсудить ситуацию.

«Помню, у меня была эта ужасная рэп-песня. Просто ужасная. Это одна из вещей, за которые мне становится неловко всякий раз, когда мы куда-то идем и кто-то включает это.

Когда я выпустил альбом, вокруг всего этого поднялся большой шум. Стерн вызвал меня в свой офис. Я понимал, что ничего хорошего меня там ждать не может. Но все оказалось еще хуже, чем я думал. Вот он вытаскивает откуда-то лист бумаги. Говорит: «Я тебе кое-что почитаю».

И вот я слышу, как Дэвид Стерн читает рэп, который я сам же и написал. Я такой: «Боже ты мой». Это был безумный момент. Мое сердце так сильно билось тогда», – признался Айверсон.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэвид Стерн был настолько крутым мужиком, что приводил в смятение даже таких мазафакеров, как Аллен Айверсон. Когда они входили к нему в офис, все эти громилы ростом 2.10 и весом 120 кило чистых мышц, эти альфа-самцы и победители по жизни, думаю, они тряслись как осиновые листья на осеннем ветру, потому что этот человек, который выглядел как добрый дедушка, умел нагнать жути. Когда они заходят к Сильверу, они думают, "что это за глиста в костюме". Стерн был не таков. Великий человек и великий созидатель.
+16
-3
+13
Стерн самый крутой управленец в истории проф спорта, на мой взгляд. Эта история, одна из тысяч, просто показывает, на скольких уровнях человек работал, чтобы сделать эту работу максимально хорошо.
+8
0
+8
В конце 90-х - начале 00-ых, на улице могли подойти и вежливо уточнить «рэппер или металлист». Дальше ситуация разворачивалась в зависимости от ответа (чаще всего дракой). Тут «ответ» получил «взбучку» от [металлиста] Стерна
+5
-1
+4
Да, те войны со Стерном Айверсон проиграл вчистую, но в истории лиги они отпечатались изменениями в правилах. Так что, Рим, конечно, возродился "Но были Канны" (с)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий