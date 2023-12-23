Легенда НБА Аллен Айверсон вспомнил о выпущенном им на пике баскетбольной карьеры рэп-альбоме.

Сингл «40 Bars» содержал сексистскую и гомофобную лексику. Комиссионер НБА Дэвид Стерн вызвал суперзвезду «Филадельфии» в свой офис, чтобы обсудить ситуацию.

«Помню, у меня была эта ужасная рэп-песня. Просто ужасная. Это одна из вещей, за которые мне становится неловко всякий раз, когда мы куда-то идем и кто-то включает это.

Когда я выпустил альбом, вокруг всего этого поднялся большой шум. Стерн вызвал меня в свой офис. Я понимал, что ничего хорошего меня там ждать не может. Но все оказалось еще хуже, чем я думал. Вот он вытаскивает откуда-то лист бумаги. Говорит: «Я тебе кое-что почитаю».

И вот я слышу, как читает рэп, который я сам же и написал. Я такой: «Боже ты мой». Это был безумный момент. Мое сердце так сильно билось тогда», – признался Айверсон.