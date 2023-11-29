Джейсон Кидд выразил недовольство журналисту ESPN и покинул пресс-конференцию

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол - видео ESPN Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд выразил недовольство журналисту ESPN Тиму Макмэну во время пресс-конференции после игры с «Хьюстоном» (121:115).

Макмэн поинтересовался, благодаря чему дуэт Кайри ИрвингЛука Дончич прибавил в клатч-ситуациях по сравнению с прошлым сезоном.

«Возможно, вы думали, что это начнет работать с первого дня, что они сразу же будут успешными. Но на это нужно время. Неудачи – это нормально. Не так уж и плохо потерпеть неудачу. Если мы говорим о спортсменах, то на этом ты становишься лучше и учишься. Иногда мяч попадает в цель, иногда нет, но мы делаем выводы и учимся.

Как вы уже отмечали, Лука Дончич и Кайри Ирвинг одни из лучших, если не лучшие в клатче. В прошлом сезоне вы, ребята, пытались раздувать эту историю, но в этом ведете себя иначе, потому что сейчас дела идут хорошо. Попробуйте написать что-нибудь позитивное. Необязательно все время думать о негативе. В мире и без этого много негатива.

Давайте попробуем увидеть позитивное в том, что позитивные люди хорошо справляются со своей работой в каждом матче. Сейчас имеет значение только новый сезон, мы не можем все время вспоминать предыдущий. В этом чертова проблема... Хорошего вечера», – сказал Кидд.

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6 комментариев
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Caracalla
Не обижайте Моби :(
+16
0
+16
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Владислав Колесников
Ответ Caracalla
Не обижайте Моби :(
Иначе он покажет вам Дик
+6
0
+6
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Райли Карри
Кидд не жалуется, а работает с тем, что есть. У него в команде плакса Миртл и шалфейный провокатор. Какой ответ журналисты хотят от него получить?
Какой-нибудь такой: Лука не делится мячом, а философ Кай играет по настроению. Ах, да в раздевалке все на нервах потому, что могут быть задействованы в обмене и поедут сопровождением плоскоземельщика. Когда уж тут тренировать?
+8
-4
+4
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dev0
Damn.
0
0
0
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