Главный тренер « » выразил недовольство журналисту ESPN Тиму Макмэну во время пресс-конференции после игры с «Хьюстоном» (121:115).

Макмэн поинтересовался, благодаря чему дуэт – прибавил в клатч-ситуациях по сравнению с прошлым сезоном.

«Возможно, вы думали, что это начнет работать с первого дня, что они сразу же будут успешными. Но на это нужно время. Неудачи – это нормально. Не так уж и плохо потерпеть неудачу. Если мы говорим о спортсменах, то на этом ты становишься лучше и учишься. Иногда мяч попадает в цель, иногда нет, но мы делаем выводы и учимся.

Как вы уже отмечали, Лука Дончич и Кайри Ирвинг одни из лучших, если не лучшие в клатче. В прошлом сезоне вы, ребята, пытались раздувать эту историю, но в этом ведете себя иначе, потому что сейчас дела идут хорошо. Попробуйте написать что-нибудь позитивное. Необязательно все время думать о негативе. В мире и без этого много негатива.

Давайте попробуем увидеть позитивное в том, что позитивные люди хорошо справляются со своей работой в каждом матче. Сейчас имеет значение только новый сезон, мы не можем все время вспоминать предыдущий. В этом чертова проблема... Хорошего вечера», – сказал Кидд.