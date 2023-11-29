Лука Дончич набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач, «Даллас» справился с «Хьюстоном»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич помог команде добиться победы в матче с «Хьюстоном» (121:115).
Дончич набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач.
За 38 минут словенец реализовал 15 из 29 с игры и 8 из 9 с линии.
«Иногда мы воспринимаем его игру как нечто само собой разумеющееся, хотя так быть не должно. Лука нацелен на победу, это приоритет, но так уж получилось, что он при этом еще и ходячий трипл-дабл», – сказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.
«Хьюстон» в результате поражения не попал в плей-офф внутрисезонного турнира, «Даллас» также не вышел из группы.