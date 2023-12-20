Шакил О’Нил о своих словах в адрес Зайона: «Мы критикуем только тех, в кого верим»

Член Зала славы ’Нил объяснил, почему регулярно дает советы форварду «Нового Орлеана» .

«Я – президент, когда речь идет о доминирующих больших. Другого такого нет. Был еще один, покойся с миром, Уилт Чемберлен. Когда речь идет о доминирующих больших, я – авторитет. Авторитет.

Так вот я сидел и наблюдал за Зайоном. Потом я заявил, что он не старается, не находит легкие броски. Он выглядел неготовым. И я сказал ему: «Если ты сделаешь так, то сможешь выйти на следующий уровень». Мы критикуем только тех, кто нам нравится. Мы критикуем только тех, в кого верим», – сказал О’Нил.