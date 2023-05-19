Кендрик Перкинс: «Денвер» позорит «Лейкерс» на наших глазах»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Кентавиус Колдуэлл-Поуп Никола Йокич Д’Анджело Расселл Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» пока не были способны составить конкуренцию «Денверу» в финальной серии Запада.

«Денвер» позорит «Лейкерс» на наших глазах. «Наггетс» не только показывают отличный баскетбол, да, на своем паркете, но они дают «озерникам» кое-что понять: «Мы идем за вами».

Майклу Мэлоуну перед игрой было интересно, сколько минут сегодня на площадке проведет Д’Анджело Расселл. Потому что они продолжают набирать через него легкие очки. Колдуэлл-Поупу хватило наглости поставить Николу Йокича и Леброна Джеймса на один уровень. Никакого неуважения к Йокичу, но здесь разговор идет об одном из лучших баскетболистов в истории.

Они не просто «выносят» их на паркете, так еще выходят к прессе и делают то же самое и здесь», – заявил Перкинс в эфире First Take.

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35 комментариев

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Consistency
Лол, две победы в серии до четырех, при этом обе домашние (!), обе близкие и с борьбой до конца (!), при этом играют первая и седьмая команда конфы (!!), и это называется позорят)))
+78
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arspurs9
Позорит чем? Тем что имея в данный момент более сильный состав еле удержали победу дома в первой игре и вырвали победу во второй лишь в четвертой четверти, да и то исключительно благодаря великолепной точности самих озорников, в особенности Леброна и Дэвиса?
Вот это позорит, не то слово.
+34
-20
+14
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Daishi
Ответ arspurs9
Позорит чем? Тем что имея в данный момент более сильный состав еле удержали победу дома в первой игре и вырвали победу во второй лишь в четвертой четверти, да и то исключительно благодаря великолепной точности самих озорников, в особенности Леброна и Дэвиса? Вот это позорит, не то слово.
В каком месте у них сильнее состав? Плюс-минус равенство.
+17
-5
+12
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Алексей Иванов
Позор, иметь таких полудурков в аналитике, которые себя экспертами вещают.
+12
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Ал Б
Кендрик Перкинс позорится на наших глазах
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Rio (BLR)
Оналитега уровня перк
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Андрей Габдрахманов
От Денвера нету ничего позорно отлететь.. эту игру могли цеплять если Дэвис и Леброн не строили кирпичный завод. Конечно всем кто болеет за Лал обидно что так произошло) но никто не обещал что Лал будет в финале и выиграет тем более.. что Мишек и тем более Гс пройдут мало кто верил. А тут прямо сейчас на Лал вообще никто почти не поставит, все идёт по плану Денвера)
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Сергей Косякин
Кендрик Перкинс позорит ЕСПН
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cm9x4
Ответ Consistency
Лол, две победы в серии до четырех, при этом обе домашние (!), обе близкие и с борьбой до конца (!), при этом играют первая и седьмая команда конфы (!!), и это называется позорят)))
Нет ничего позорнее попав в плейофф с 7-го места, дойти до финала конференции.

Хотя есть - Майами в соседней еще позорнее.
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Klna Jislime
Тупо закидон
Если бы это был первый раунд по Денвер-Лал, то можно было б так смело сказать. А это финал конфы, Денвер сильнее играл в двух матчах чем Ла, так что это чисто тупой закидон от Перка про то что "позорит"
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leon01
минусуйте,если бы топсон так не на лажал,и пул был прошлогодний...даже с этой скамейкой гсв играл бы в финале конфы
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ДядюшкаДрю
Ответ Consistency
Если кого и позорят, так это фейкового мвп Мыколу, которого в защите лопает второй матч такой специалист как Руи Хачимура, а потом доедает дед. Я со счету сбился, сколько раз у него ЛеБрон сегодня мяч внизу выбил. В итоге как обычно этого вашего гения чистой красоты и лучшего со времен Чемберлена, вытаскивает в решающие моменты Мюррей. Ах, да, забыл еще про полное отсутствие рим-протекторов из-за неповоротливой туши на центре, благодаря которому тот же Хачимура туда как к себе домой ходил.
ну Эмбиид то не фейковый, через которого Тейтум большинство своих бросков забросил, тот самый МВП, которому бросок Кавая в кошмара мерещится, и тот самый МВП, который боится Баттлера, и хотел оставить Дока на посту тренера. ТРУ МВП
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leon01
Ответ Birdman NBA
Если бы Леброна играл как в 2016 году, а Дэвиса не штормило по четным играм, ЛАЛ бы свипнули ГСВ
Мечтатель))
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Растислав Лупеко
Бред, с чего бы он их позорил
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МЗ
у Перка доступ к чатджипи был, видимо, намного раньше всех остальных. Его слова вроде бы в предложениях, но смысла не то чтобы очень много.
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Додик Аксель
Как проходят игры и выглядят команды на площадке, мы видим и без разного рода аналитиков, а тем более таких.
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fedorbazaykin
Позора точно нет, если состав сохранят более-менее то претендент в следующем сезоне
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PersonalJesuss
фаворит обыгрывает андердога, вот уж позорище...
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melliur
Считаю что на Лал не должно влиять никакое давление, они стартовали в сезоне со счётом 2-13, а сейчас в финале конфы, они большие молодцы, и то что они сейчас в полуфинале это большое достижение для них.
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Birdman NBA
Ответ leon01
минусуйте,если бы топсон так не на лажал,и пул был прошлогодний...даже с этой скамейкой гсв играл бы в финале конфы
Если бы Леброна играл как в 2016 году, а Дэвиса не штормило по четным играм, ЛАЛ бы свипнули ГСВ
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Cash_flow
Ответ Xell
Серия ровная,разгромов нет.В Перкинса вселился Илья Петров))))
Ты белый Кендрик Пёркинс
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Олененок Бэмби
Ответ Daishi
В каком месте у них сильнее состав? Плюс-минус равенство.
Ты забыл? У него же всегда очень слабые одноклассники и только на своём горбу тащит их к чемпионству. Это не изменная мантра, даже во времена майами
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mqh9pzrxgf
Ответ Consistency
Лол, две победы в серии до четырех, при этом обе домашние (!), обе близкие и с борьбой до конца (!), при этом играют первая и седьмая команда конфы (!!), и это называется позорят)))
А как по другому хайповать перку
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Consistency
Лол, две победы в серии до четырех, при этом обе домашние (!), обе близкие и с борьбой до конца (!), при этом играют первая и седьмая команда конфы (!!), и это называется позорят)))
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Tim Timson
Ответ Daishi
>но никто не обещал что Лал будет в финале и выиграет тем более.. что Мишек и тем более Гс пройдут мало кто верил. Серьезно? Вы мало читаете ветки..))
какие ветки? попугаи глорики на них в основном анализировали шансы их)
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