Кендрик Перкинс: «Денвер» позорит «Лейкерс» на наших глазах»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» пока не были способны составить конкуренцию «Денверу» в финальной серии Запада.
«Денвер» позорит «Лейкерс» на наших глазах. «Наггетс» не только показывают отличный баскетбол, да, на своем паркете, но они дают «озерникам» кое-что понять: «Мы идем за вами».
Майклу Мэлоуну перед игрой было интересно, сколько минут сегодня на площадке проведет Д’Анджело Расселл. Потому что они продолжают набирать через него легкие очки. Колдуэлл-Поупу хватило наглости поставить Николу Йокича и Леброна Джеймса на один уровень. Никакого неуважения к Йокичу, но здесь разговор идет об одном из лучших баскетболистов в истории.
Они не просто «выносят» их на паркете, так еще выходят к прессе и делают то же самое и здесь», – заявил Перкинс в эфире First Take.
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Вот это позорит, не то слово.
Хотя есть - Майами в соседней еще позорнее.
Если бы это был первый раунд по Денвер-Лал, то можно было б так смело сказать. А это финал конфы, Денвер сильнее играл в двух матчах чем Ла, так что это чисто тупой закидон от Перка про то что "позорит"