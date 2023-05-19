Кендрик Перкинс: «Денвер» позорит «Лейкерс» на наших глазах»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» пока не были способны составить конкуренцию « » в финальной серии Запада.

«Денвер» позорит « » на наших глазах. «Наггетс» не только показывают отличный баскетбол, да, на своем паркете, но они дают «озерникам» кое-что понять: «Мы идем за вами».

Майклу Мэлоуну перед игрой было интересно, сколько минут сегодня на площадке проведет Д’Анджело Расселл. Потому что они продолжают набирать через него легкие очки. Колдуэлл-Поупу хватило наглости поставить и на один уровень. Никакого неуважения к Йокичу, но здесь разговор идет об одном из лучших баскетболистов в истории.

Они не просто «выносят» их на паркете, так еще выходят к прессе и делают то же самое и здесь», – заявил Перкинс в эфире First Take.

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