Обозреватель Джейк Фишер: «До обмена из «Миннесоты» Д’Анджело Расселл хотел 4-летний контракт на 100 миллионов»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер привел инсайд по поводу нового контракта, который рассчитывал подписать Д’Анджело Расселл.

Разыгрывающий по ходу сезона был обменян из «Миннесоты» в «Лейкерс».

«Как рассказали источники, до обмена из «Миннесоты» Д’Анджело Расселл хотел получить 4-летний контракт на 100 миллионов долларов.

С учетом нестабильной игры в плей-офф трудно представить, что в НБА будет много желающих подписать Расселла за эти деньги», – информирует Фишер.

В плей-офф-2023 Расселл набирал 13,3 очка, 2,9 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

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5 комментариев

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За Валенсию с 1999
Готовая третья звезда для команды Брона. Продлевать - не задумываясь.
+5
0
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TurboMen
Паса нет, защиты нет, больше на атаку нацелен, причём бросает сложные броски, которые от него не требуются! Но если не полетело, то пользы ноль.
+1
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Всеволод Власов
Ривз, Шрёдер, Хатимура эффективнее. дутая это звезда
0
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Vano from Tbilisi
Бруклин))
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Костя Кот
Ответ За Валенсию с 1999
Готовая третья звезда для команды Брона. Продлевать - не задумываясь.
шестая звезда, выходящая в старте
0
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