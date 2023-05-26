Обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер привел инсайд по поводу нового контракта, который рассчитывал подписать Д’Анджело Расселл.

Разыгрывающий по ходу сезона был обменян из «Миннесоты» в « ».

«Как рассказали источники, до обмена из «Миннесоты» Д’Анджело Расселл хотел получить 4-летний контракт на 100 миллионов долларов.

С учетом нестабильной игры в плей-офф трудно представить, что в НБА будет много желающих подписать Расселла за эти деньги», – информирует Фишер.

В плей-офф-2023 Расселл набирал 13,3 очка, 2,9 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

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