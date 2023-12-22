Монти Уильямс: «Поражение от «Юты» – самое болезненное из всех»

Теги Детройт НБА Юта Монти Уильямс Баскетбол

Монти Уильямс отреагировал на поражение от «Юты».

«Пистонс» в четверг уступили дома «Юте» со счетом 111:119. Поражение стало 25-м подряд (результат по сезону 2-26), команда остановилась в шаге от повторения антирекорда НБА.

«Джаз» играли второй матч за два дня, команда вышла без нескольких ведущих игроков.

«Постараюсь быть аккуратнее в выражениях, потому что это самое болезненное поражение из всех. Команда, которая играла второй матч за два дня, набирает 50 очков после наших потерь и подборов. Мне совершенно непонятно, как мы могли допустить, чтобы нас уделали в этих категориях», – заявил Уильямс.

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4 комментария
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Надо было еще привести соответствующую случаю цитату из Библии, в этом Монти мастак.
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+5
Ответ BT
Надо было еще привести соответствующую случаю цитату из Библии, в этом Монти мастак.
"У победы много отцов. Поражение - всегда сирота", - добавил Монти
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+3
Просто прикиньте сам факт того, что МЫ ПОВЕРИЛИ ЧТО МОНТИ тренер и ни разу не задумались о том, что рил причина была в всеми ненавидимом крисе поле. Ток под закат его карьеры понимаю , что чел по сути слабую на тот момент Оклу и слабый Финикс смог вывести в плов. Чел с 180 см роста шарит больше в тактике и комбинациях , чем половина лиги.
+3
-2
+1
Самый переоцененный тренер лиги…
+1
0
+1
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