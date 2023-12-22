Монти Уильямс: «Поражение от «Юты» – самое болезненное из всех»

Монти Уильямс отреагировал на поражение от «Юты».

«Пистонс» в четверг уступили дома «Юте» со счетом 111:119. Поражение стало 25-м подряд (результат по сезону 2-26), команда остановилась в шаге от повторения антирекорда .

«Джаз» играли второй матч за два дня, команда вышла без нескольких ведущих игроков.

«Постараюсь быть аккуратнее в выражениях, потому что это самое болезненное поражение из всех. Команда, которая играла второй матч за два дня, набирает 50 очков после наших потерь и подборов. Мне совершенно непонятно, как мы могли допустить, чтобы нас уделали в этих категориях», – заявил .