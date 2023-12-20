Монти Уильямс об увольнении из «Финикса»: «Каждый раз, когда убираю игрока из ротации, я, по сути, увольняю его. Как я могу расстраиваться, когда это происходит со мной?»

Главный тренер «Детройта» признался, что относится к увольнению из « » с пониманием, так как сами тренеры «увольняют» игроков, убирая их из ротации.

Уильямс летом подписал контракт с «Пистонс» на 6 лет и 78,5 млн долларов.

– Я уверен, что у болельщиков есть мнение: деньги вы получили, так что сильно о происходящем не волнуетесь. Что бы вы на это ответили?

– Это прозвучит как клише, но да, деньги имеют значение. Было бы глупо сидеть здесь и говорить, что это не так уж и важно, когда кто-то настолько щедр с тобой. Но я искренне хочу увидеть, как такая команда расцветет в нечто поистине стоящее, что имеет ценность лично для меня. Были и другие возможности, где все уже было на стадии согласования, но эти двери не были открыты для меня из-за ситуации с моей женой (ремиссия рака – Sports.ru). И это было запланировано Богом, чтобы тем событиям было не суждено сбыться. Когда я имел возможность, эта дверь [« »] была единственной открытой.

И я не отношусь к этому легкомысленно – к тому, что Бог открыл дверь в нужное время. Деньги, возможно, были и в других командах. Но в то же время эта возможность в тот момент была единственной, где я мог остаться тренером.

– Как вы теперь вспоминаете «Финикс»?

– Меня уволили. Каждый раз, когда я меняю ротацию или надолго сажаю игрока на скамейку, я, по сути, так и поступаю. Увольняю его. Как я могу расстраиваться, когда это происходит со мной? Так я смотрю на вещи. У всех остальных может быть своя точка зрения. Не могу зацикливаться на этом. В моей жизни слишком много поводов быть благодарным за все, что я имею, чтобы позволить этому отвлечь меня от того, насколько мне повезло.