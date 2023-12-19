Главный тренер « » в интервью Andscape рассказал, как Бог помогает ему проходить через трудности с командой.

– Как изменить судьбу «Пистонс»?

– Иногда хорошо, что есть только один выбор. И этот выбор – бороться. Я не думал, что все будет легко. Мы не думали, что у нас будет так много травм у стольких ключевых игроков. Как сегодня, когда Стьюи [Айзейя Стюарт] не смог играть. Это одна из тех вещей, которые происходят на протяжении всего сезона. Джей-Ди [Джейлен Дюрен] был вне игры большую часть регулярки. Он – огромная часть того, что мы делаем. Кейд [Каннингем] был самым стабильным из всех. Боян [Богданович] только начал играть. И мы находимся сложной Восточной конференции. Сумасшедшее расписание. Пока что мы играем со всеми лучшими командами. С этим ничего не поделаешь. Нужно просто продолжать.

– Как вы поддерживаете позитивный настрой своих игроков?

– Все, чего вы желаете, находится по ту сторону трудностей. В этом нет никакого секрета. Вот почему меня не интересуют разговоры других. Шум со стороны. Я молюсь и прошу у Бога направления, а затем продолжаю движение. Мы должны совершенствоваться. И не поймите меня неправильно. Это тяжело. Но какой у нас есть выбор?

– Как христианин, есть ли в Библии стих, на который вы опираетесь?

– Притчи 3:5-6. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

Не всегда все будет идти гладко. Но мы можем довериться Господу и не опираться на свои мысли. Просто доверьтесь Ему.