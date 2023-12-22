Энтони Дэвис после 4-го поражения подряд: «Сейчас у «Лейкерс» сложный отрезок. Мы обязаны побеждать в следующем матче»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оценил положение команды после игры с «Миннесотой» (111:118), в которой команда потерпела 4-е поражение подряд.
«Мы говорим о НБА, сезоне НБА. Здесь неизбежны взлеты и падения. Прямо сейчас у «Лейкерс» как раз сложный отрезок. Но нам нужно лишь продолжать бороться и выкладываться на площадке. Играть старательно, с энергией. Мы обязаны побеждать в следующем матче, такой у нас подход», – сказал Дэвис.
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