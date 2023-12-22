Звездный форвард «Лейкерс» оценил положение команды после игры с «Миннесотой» (111:118), в которой команда потерпела 4-е поражение подряд.

«Мы говорим о , сезоне НБА. Здесь неизбежны взлеты и падения. Прямо сейчас у « » как раз сложный отрезок. Но нам нужно лишь продолжать бороться и выкладываться на площадке. Играть старательно, с энергией. Мы обязаны побеждать в следующем матче, такой у нас подход», – сказал Дэвис.

В субботу калифорнийцы встретятся с «Оклахомой».