Энтони Дэвис после 4-го поражения подряд: «Сейчас у «Лейкерс» сложный отрезок. Мы обязаны побеждать в следующем матче»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Оклахома-Сити Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оценил положение команды после игры с «Миннесотой» (111:118), в которой команда потерпела 4-е поражение подряд.

«Мы говорим о НБА, сезоне НБА. Здесь неизбежны взлеты и падения. Прямо сейчас у «Лейкерс» как раз сложный отрезок. Но нам нужно лишь продолжать бороться и выкладываться на площадке. Играть старательно, с энергией. Мы обязаны побеждать в следующем матче, такой у нас подход», – сказал Дэвис.

В субботу калифорнийцы встретятся с «Оклахомой».

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6 комментариев
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По 500к на брата получили, теперь можно и Ваньку повалять
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пора на рыбалку
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Шай в декабре набирает 3.9 перехвата за игру.
Чет в декабре набирает 4.7 блокшота за игру.

Мои любимые ЛАЛ, у меня для вас очень плохие новости..
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Оклахома сейчас значительно лучше как команда, так что через 1 матч мб
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Ну до Шарлотт побед не видно. Чтоб побеждать, нужно уже СЕЙЧАС убирать тренера
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