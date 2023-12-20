Деррик Роуз о Джа Морэнте: «Трудолюбивый сукин сын»

Теги Мемфис НБА Деррик Роуз Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Деррик Роуз рассказал, как его партнер по команде Джа Морэнт тренировался во время 25-матчевой дисквалификации.

«Он трудолюбивый сукин сын. Я это знаю.

Я горжусь им, очень горжусь им. Никогда не жалуется. Рано приходит в зал, потом остается после тренировки. Он делает все, чего хочет от него команда, и я просто счастлив, что он создает свою собственную реальность и свой собственный пузырь. О нем ничего не было слышно. И это здорово», – сказал Роуз.

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4 комментария
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прикол что морант вышел после 8 месяцев и унизил зайона который играет весь сезон
+5
0
+5
Ответ AEZAKMI228
прикол что морант вышел после 8 месяцев и унизил зайона который играет весь сезон
Джа в порядке , а то что он моросит в жизни - это к его баскетбольным навыкам не относится
+1
0
+1
Ответ Yusif Huseyinov
Джа в порядке , а то что он моросит в жизни - это к его баскетбольным навыкам не относится
Ну так и про Кайри можно сказать или про Хардена с Зайоном. Все решения и лайфстайл +/- влияют на карьеру, какой смысл в баскетбольных навыках, если он не играет из-за собственной глупости?
+1
0
+1
Ответ Yusif Huseyinov
Джа в порядке , а то что он моросит в жизни - это к его баскетбольным навыкам не относится
+100000000
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