Деррик Роуз о Джа Морэнте: «Трудолюбивый сукин сын»
Разыгрывающий «Мемфиса» Деррик Роуз рассказал, как его партнер по команде Джа Морэнт тренировался во время 25-матчевой дисквалификации.
«Он трудолюбивый сукин сын. Я это знаю.
Я горжусь им, очень горжусь им. Никогда не жалуется. Рано приходит в зал, потом остается после тренировки. Он делает все, чего хочет от него команда, и я просто счастлив, что он создает свою собственную реальность и свой собственный пузырь. О нем ничего не было слышно. И это здорово», – сказал Роуз.