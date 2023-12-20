Деррик Роуз о Джа Морэнте: «Трудолюбивый сукин сын»

Разыгрывающий « » рассказал, как его партнер по команде тренировался во время 25-матчевой дисквалификации.

«Он трудолюбивый сукин сын. Я это знаю.

Я горжусь им, очень горжусь им. Никогда не жалуется. Рано приходит в зал, потом остается после тренировки. Он делает все, чего хочет от него команда, и я просто счастлив, что он создает свою собственную реальность и свой собственный пузырь. О нем ничего не было слышно. И это здорово», – сказал Роуз.