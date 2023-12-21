Джоэл Эмбиид: «У меня довольно хорошие шансы выиграть еще одну награду MVP»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид оценил шансы на вторую подряд награду MVP.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что намерен побороться за вторую подряд награду MVP лиги, и оценил свои шансы на успех.

«Мы играем в баскетбол для того, чтобы быть лучшими. А чтобы быть лучшим, у тебя должно быть какое-то доказательство. У кого много титулов чемпиона, но нет индивидуальных наград? У Роберта Орри. Можно ли сказать, что Роберт Орри входит в Топ-50 игроков НБА всех времен?

Очевидно, что главная цель – это чемпионство. И тогда можно думать о большем. Но знаете, нужно собрать все это вместе. Одна, две, три награды MVP и куча чемпионских титулов.

У меня довольно хорошие шансы выиграть еще одну награду MVP. Если у меня есть шанс побороться за награду, то почему бы и нет? Я хочу выиграть все. Я не стесняюсь этого. Я не буду сидеть здесь и говорить: «О, меня это не волнует». Я хочу получить все, что смогу», – сказал Эмбиид.

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7 комментариев
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А затем вылет в первом-втором раунде, классика
+16
-2
+14
в этом году заранее начал ныть
+12
-1
+11
Единственная лига в командных видах спорта ,где щебечут о личных титулах ,я,я,я,я .Черные как цыгане ,побольше побрякушек ,золотых ,бусов,регалий,не важно ,на себя нацепить лишь бы ,пока
Эмбиды рассказывают какие они крутые ,очередной Йокич надевает перстень чемпиона .
+10
-2
+8
У меня сомнение по чемпионству Фили с Эмбиидом
Это по сезону на каждое касание и подставление Эмбиида звучит свисток, в плов позволяют жестче защищаться , дают меньше фолов
И тогда уже эффективность такой тактики сойдут на нет
Прошлый плов так и было и все увидели что не так страшен черт …
+4
0
+4
О, запел)
+2
0
+2
А знали бы вы, какие у меня невероятные шансы снова ничего не показать в ПО, пока Йокич идет за бэк-ту-бэком)
+2
0
+2
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