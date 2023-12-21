Джоэл Эмбиид: «У меня довольно хорошие шансы выиграть еще одну награду MVP»

Джоэл Эмбиид оценил шансы на вторую подряд награду MVP.

Центровой «Филадельфии» заявил, что намерен побороться за вторую подряд награду MVP лиги, и оценил свои шансы на успех.

«Мы играем в баскетбол для того, чтобы быть лучшими. А чтобы быть лучшим, у тебя должно быть какое-то доказательство. У кого много титулов чемпиона, но нет индивидуальных наград? У Роберта Орри. Можно ли сказать, что Роберт Орри входит в Топ-50 игроков всех времен?

Очевидно, что главная цель – это чемпионство. И тогда можно думать о большем. Но знаете, нужно собрать все это вместе. Одна, две, три награды MVP и куча чемпионских титулов.

У меня довольно хорошие шансы выиграть еще одну награду MVP. Если у меня есть шанс побороться за награду, то почему бы и нет? Я хочу выиграть все. Я не стесняюсь этого. Я не буду сидеть здесь и говорить: «О, меня это не волнует». Я хочу получить все, что смогу», – сказал Эмбиид.