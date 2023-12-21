Кафельников о словах Кириоса, что «Джокович бы уничтожил Сампраса»: «Я считаю, что это не от большого ума – сравнивать эры, поколения и игроков разных времен»

Евгений Кафельников не согласен с мнением Ника Кириоса о поколениях игроков.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» объяснил, почему так считает, в интервью Sports.ru .

– Кириос сказал, что Джокович уничтожил бы Сампраса и вообще игроки прошлого уступают нынешним. Вы с этим согласны?

– Я не воспринимаю подобные комментарии. Они просто пустозвонные.

(Смеется). Как можно сравнивать? Это как сравнивать Стефа Карри или Янниса Адетокумбо с Майклом Джорданом. Многие считают, что они бы уничтожили Джордана – но это невозможно. То же самое у Джоковича с Сампрасом.

Я считаю, что это не от большого ума – сравнивать эры, поколения и игроков разных времен.

Никто не ставит под сомнение величие Джоковича. Но таким образом унижать одного из величайших, если не величайшего игрока 90-х Пита Сампраса – по меньшей мере некорректно.

– А если порассуждать – кто из вашего поколения или из игроков 90-х мог бы стабильно обыгрывать Джоковича? И за счет чего?

– Невозможно так сказать. Вы же сами прекрасно понимаете, что сделали с современным теннисом, особенно последние 15 лет – я имею в виду и мячи, и покрытия, и инвентарь, который модернизировался по сравнению с тем, что было 25-30 лет назад.

Вы поймите, трава на «Уимблдоне» была кардинально другой. Я много раз подмечал и еще раз скажу, что агрономы Всеанглийского клуба из травяного корта сделали хард. Мяч отскакивает высоко. В мое время после подачи невозможно было оставаться на задней линии – как после первой, так и после второй. Все бежали вперед, хочешь не хочешь. Потому что это была единственная возможность выиграть очко.

Если брать покрытие на «Уимблдоне» 90-х, то равных Сампрасу и Беккеру просто бы не было.

То же с мячами. Все прекрасно понимают, что в то время многие болельщики были недовольны тем, что теннис считался силовым, однообразным – подача, короткие розыгрыши. Поэтому пошли на такое радикальное изменение – сделали из тенниса игру на задней линии. Я не буду рассуждать, хорошо это или плохо. Но контраста, который был в 90-е и ранее – когда кто-то играл подачу с выходом к сетке, кто-то играл на задней линии – сейчас нет.

Поэтому слушать комментарии человека, который в одиночке не выиграл ни одного «Большого шлема», – это не уважать самого себя.

Когда теннисисты были сильнее: в 90-е или сейчас? Поговорили с Евгением Кафельниковым

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