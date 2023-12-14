«Бакс» пришлось удерживать Бобби Портиса и Танасиса, готовых драться с Несмитом за фол на Яннисе
Между игроками «Милуоки» и «Индианы» случилась потасовка.
На старте заключительной четверти при счете 104:98 Аарон Несмит нарушил правила на Яннисе Адетокумбо – повелся на обманное движение и умышленно нарушил правила, драматично развернув грека на 270 градусов с потерей равновесия.
Бобби Портис сразу вступился за своего товарища, его удержали сотрудники «Бакс». Брат Янниса Танасис также сразу после фола вскочил со скамейки, но с ним удалось справиться травмированному Джею Краудеру.
ждем в первом раунде
Мяч Яниса, где он сейчас?))