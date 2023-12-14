«Бакс» пришлось удерживать Бобби Портиса и Танасиса, готовых драться с Несмитом за фол на Яннисе

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Бобби Портис Аарон Несмит Баскетбол

Между игроками «Милуоки» и «Индианы» случилась потасовка.

На старте заключительной четверти при счете 104:98 Аарон Несмит нарушил правила на Яннисе Адетокумбо – повелся на обманное движение и умышленно нарушил правила, драматично развернув грека на 270 градусов с потерей равновесия.

Бобби Портис сразу вступился за своего товарища, его удержали сотрудники «Бакс». Брат Янниса Танасис также сразу после фола вскочил со скамейки, но с ним удалось справиться травмированному Джею Краудеру.

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12 комментариев
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Чирлидерше Танасис полотенцем махать стало скучно
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Глаза навыкат у Портиса зловещие)
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Бакс пришлось удерживать Бобби Портиса и Танасиса, готовых драться за мяч Яниса.
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теперь это райвалри
ждем в первом раунде
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Портис немного перегнул палку, фол был грубый,но "уважительный",т.е. Нейсмит ловил Янниса страхуя от жестокого приземления. С другой стороны игроки должны защищать своего лидера.
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Ответ xamer 9
Глаза навыкат у Портиса зловещие)
Ну эт его обычное состояние
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портис тот еще психопат... глаза как выпучит, так уже страшно ))
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Ответ Алексей Никишин
Бакс пришлось удерживать Бобби Портиса и Танасиса, готовых драться за мяч Яниса.
Через 10 лет статья на спортсе:
Мяч Яниса, где он сейчас?))
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
портис подпивас обычный. знает что эти всю жизнь мячом стучали поэтому и рыпается. пусть с джо джонсоном выйдет в октагон
Что за дичь? С какого перепуга Портис должен выходить в октагон с Джонсоном или кем-то ещё? Есть ситуация и есть реакция на данную ситуацию.
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Ответ FS19
Что за дичь? С какого перепуга Портис должен выходить в октагон с Джонсоном или кем-то ещё? Есть ситуация и есть реакция на данную ситуацию.
потому что он только на миротичей и нисмитов может выеживаться
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Бобби страшен в гневе. Миротич не даст соврать.
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