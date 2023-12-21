Евролига. «Валенсия» сыграет с «Виртусом», «Реал» примет «Партизан»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Партизан Црвена Звезда Реал Валенсия Виртус Баскетбол

«Реал» примет «Партизан» в 16-м туре Евролиги.

В четверг, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

«Маккаби» из Тель-Авива встретится с «Црвеной Звездой», «Валенсия» сыграет с «Виртусом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
21 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Виртус Италия
Дата проведения
21 декабря, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
21 декабря, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 14-1, Виртус Италия – 11-4, Барселона Испания – 10-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-6, Партизан Сербия – 9-6, Монако – 8-7, Валенсия Испания – 8-7, Баскония Испания – 8-7, Фенербахче Турция – 8-7, Панатинаикос Греция – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Олимпиакос Греция – 7-8, Бавария Германия – 7-8, Милан Италия – 6-9, Жальгирис Литва – 5-10, Црвена Звезда Сербия – 5-10, Альба Германия – 3-12, Виллербан Франция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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