Евролига. «Валенсия» сыграет с «Виртусом», «Реал» примет «Партизан»

«Реал» примет «Партизан» в 16-м туре Евролиги.

В четверг, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

«Маккаби» из Тель-Авива встретится с «Црвеной Звездой», «Валенсия» сыграет с «Виртусом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 14-1, Виртус Италия – 11-4, Барселона Испания – 10-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-6, Партизан Сербия – 9-6, – 8-7, Испания – 8-7, Баскония Испания – 8-7, Фенербахче Турция – 8-7, Панатинаикос Греция – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Олимпиакос Греция – 7-8, Бавария Германия – 7-8, Милан Италия – 6-9, Жальгирис Литва – 5-10, Црвена Звезда Сербия – 5-10, Альба Германия – 3-12, Виллербан Франция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.