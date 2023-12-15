Евролига. «Фенербахче» – «Монако», «Барселона» встретится с «Миланом»

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В пятницу, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Турецкий «Фенербахче» примет «Монако», испанская «Барселона» встретится с итальянским «Миланом».

Греческий «Олимпиакос» сойдется с испанской «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Монако Монако
Дата проведения
15 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Валенсия Испания
Дата проведения
15 декабря, 22.15
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Милан Италия
Дата проведения
15 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 13-1, Барселона Испания – 10-3, Виртус Италия – 10-4, Монако – 8-5, Баскония Испания – 8-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-6, Партизан Сербия – 8-6, Олимпиакос Греция – 7-6, Валенсия Испания – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Панатинаикос Греция – 7-7, Фенербахче Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-8, Жальгирис Литва – 5-9, Црвена Звезда Сербия – 5-9, Милан Италия – 4-9, Виллербан Франция – 2-12, Альба Германия – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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