Евролига. «Црвена Звезда» – «Реал», «Виртус» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Сербская «Црвена Звезда» примет испанский «Реал», итальянский «Виртус» дома встретится с греческим «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 13-1, Барселона Испания – 10-4, Виртус Италия – 10-4, Монако – 8-6, Баскония Испания – 8-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-6, Партизан Сербия – 8-6, Валенсия Испания – 8-6, Олимпиакос Греция – 7-7, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Панатинаикос Греция – 7-7, Фенербахче Турция – 7-7, Бавария Германия – 6-8, Жальгирис Литва – 5-9, Црвена Звезда Сербия – 5-9, Милан Италия – 5-9, Виллербан Франция – 2-12, Альба Германия – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.