Евролига. «Црвена Звезда» – «Реал», «Виртус» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Партизан Баскония Барселона Альба Црвена Звезда Реал Валенсия Виртус Баскетбол

Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Сербская «Црвена Звезда» примет испанский «Реал», итальянский «Виртус» дома встретится с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда Сербия  –  Реал Испания
Дата проведения
19 декабря, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Барселона Испания
Дата проведения
19 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Баскония Испания
Дата проведения
19 декабря, 22.05, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
19 декабря, 22.30, «ПалаДоцца»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
19 декабря, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 13-1, Барселона Испания – 10-4, Виртус Италия – 10-4, Монако – 8-6, Баскония Испания – 8-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-6, Партизан Сербия – 8-6, Валенсия Испания – 8-6, Олимпиакос Греция – 7-7, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Панатинаикос Греция – 7-7, Фенербахче Турция – 7-7, Бавария Германия – 6-8, Жальгирис Литва – 5-9, Црвена Звезда Сербия – 5-9, Милан Италия – 5-9, Виллербан Франция – 2-12, Альба Германия – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий