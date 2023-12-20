Владимир Гомельский о перспективах «Клипперс»: «Джордж и Кавай подвержены травмам, Харден может «потерять» мотивацию»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в своей конференции оценил шансы «Клипперс» на чемпионский титул.
У калифорнийского клуба действующая серия из восьми побед.
«Я бы не стал рассуждать о шансах «Клипперс» на чемпионство, опираясь только на одну успешную серию побед. Опыт прошлых лет подсказывает, что Джордж и Кавай подвержены травмам, Харден может в любой момент «потерять» мотивацию. Но сейчас игра «Клипперс» выглядит достаточно результативной и более крепкой в обороне», – считает Гомельский.