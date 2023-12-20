Известный комментатор и эксперт в своей конференции оценил шансы « » на чемпионский титул.

У калифорнийского клуба действующая серия из восьми побед.

«Я бы не стал рассуждать о шансах «Клипперс» на чемпионство, опираясь только на одну успешную серию побед. Опыт прошлых лет подсказывает, что и подвержены травмам, может в любой момент «потерять» мотивацию. Но сейчас игра «Клипперс» выглядит достаточно результативной и более крепкой в обороне», – считает Гомельский.