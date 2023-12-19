Харден, Ленард и Джордж набрали 90 очков на троих в победной игре с «Индианой»

Теги Индиана Клипперс НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» в понедельник взяли верх над «Индианой» (151:127) в выездном матче.

В составе калифорнийцев звездное трио Джеймс ХарденКавай ЛенардПол Джордж набрало в сумме 90 очков.

Харден записал на свой счет 35 очков (21 в четвертой четверти) и 9 передач при 8 попаданиях из-за дуги, в активе Ленарда 28 очков при 12 из 18 с игры, у Джорджа – 27 очков и 4 передачи при 5 точных 3-очковых. 

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6 комментариев
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Ну это мощно! Там еще Уестбрук червонец до сотки со скамейки добавил, чтоб по красоте было)
+10
0
+10
Ответ Ballboy13
Ну это мощно! Там еще Уестбрук червонец до сотки со скамейки добавил, чтоб по красоте было)
Ещё любопытная стата. Через Уэстбрука забивают с процентом только 37.6% в этом сезоне:

https://sun9-77.userapi.com/impg/V3YaCQOVrgWtkU_WybQRPy7riY0B3Pa7VNvYRw/jcpnp5yfEFU.jpg?size=1080x2109&quality=95&sign=2c2eb6c634f1feb297d27ac289115835&type=album

Короче, "Лучшего оборонительного игрока" этому господину!
+6
0
+6
Ответ Ballboy13
Ну это мощно! Там еще Уестбрук червонец до сотки со скамейки добавил, чтоб по красоте было)
Кстати, Уэстбрук в этом сезоне не только имеет лучший защитный рейтинг в Клипперс, но вообще входит в топ во всей лиге:

https://sun9-45.userapi.com/impg/BJWJPd3W832LGnspLpG92nICe04DT_pTJJejKA/SpPOoJQopSE.jpg?size=1080x1721&quality=95&sign=67c31359e854eb73bddd7a29fb3898f6&type=album

Сбавил импакт в нападении, но выполняет черновую работу в защите.
+5
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+5
Игра без защиты была совсем, в первой периоде уже за 40 было...
+1
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+1
Ответ NastyNay
А еще... Клипперс заиграли когда Уэстбрука убрали из старта и урезали минуты)))
Нее, не так. Как раз до прихода хардена Уэстбрук был очень хорош, играл в старте, и играл явно в плюс, это видно даже по стате первого месяца сезона. Потом пришёл борода, все изменилось, всё пришлось строить заново, и кажется они продули 6 игр сразу с Харденом. Потом построили химию, Уэстбрук на скамейку, но не потому что так уж плох, просто тесно там им всем.
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