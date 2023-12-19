« » в понедельник взяли верх над «Индианой» (151:127) в выездном матче.

В составе калифорнийцев звездное трио – – набрало в сумме 90 очков.

Харден записал на свой счет 35 очков (21 в четвертой четверти) и 9 передач при 8 попаданиях из-за дуги, в активе Ленарда 28 очков при 12 из 18 с игры, у Джорджа – 27 очков и 4 передачи при 5 точных 3-очковых.