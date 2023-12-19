Харден, Ленард и Джордж набрали 90 очков на троих в победной игре с «Индианой»
«Клипперс» в понедельник взяли верх над «Индианой» (151:127) в выездном матче.
В составе калифорнийцев звездное трио Джеймс Харден – Кавай Ленард – Пол Джордж набрало в сумме 90 очков.
Харден записал на свой счет 35 очков (21 в четвертой четверти) и 9 передач при 8 попаданиях из-за дуги, в активе Ленарда 28 очков при 12 из 18 с игры, у Джорджа – 27 очков и 4 передачи при 5 точных 3-очковых.
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Короче, "Лучшего оборонительного игрока" этому господину!
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Сбавил импакт в нападении, но выполняет черновую работу в защите.