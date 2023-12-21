Чарльз Баркли о Трампе: «Человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику». Ранее 45-го президента США обвинили в цитировании Гитлера
Чарльз Баркли раскритиковал Дональда Трампа.
Бывший игрок НБА, член Зала славы Чарльз Баркли объяснил, почему считает неправильным голосовать за бывшего президента США, ныне кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
После ряда своих заявлений Трамп на этой неделе был вынужден уточнить, что «никогда не читал «Майн кампф» («Моя борьба» – манифест Адольфа Гитлера, ставший философской основой нацистской Германии).
Общественность обвинила 45-го президента США в цитировании Гитлера: Трамп сказал, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь Америки».
Термин «отравление крови» был использован Гитлером в автобиографии: «Все великие культуры прошлого погибли только потому, что изначально творческая раса вымерла от отравления крови».
«Если человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику», это одна из причин, по которой я не могу голосовать за этого парня.
Он меня просто не устраивает. Люди могут голосовать за кого угодно, но мне все это совершенно не нравится», – поделился Баркли.
Ничего не вымирает, и не вымрет примерно никогда. Дети-внуки мигрантов станут такими же, как и те кто жил до них.
А вот Трампы и компания используют данную манипулятивную технику, что бы залезть повыше.