Чарльз Баркли о Трампе: «Человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику». Ранее 45-го президента США обвинили в цитировании Гитлера

Чарльз Баркли раскритиковал Дональда Трампа.

Бывший игрок , член Зала славы объяснил, почему считает неправильным голосовать за бывшего президента США, ныне кандидата от Республиканской партии .

После ряда своих заявлений Трамп на этой неделе был вынужден уточнить, что «никогда не читал «Майн кампф» («Моя борьба» – манифест Адольфа Гитлера, ставший философской основой нацистской Германии).

Общественность обвинила 45-го президента США в цитировании Гитлера: Трамп сказал, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь Америки».

Термин «отравление крови» был использован Гитлером в автобиографии: «Все великие культуры прошлого погибли только потому, что изначально творческая раса вымерла от отравления крови».

«Если человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику», это одна из причин, по которой я не могу голосовать за этого парня.

Он меня просто не устраивает. Люди могут голосовать за кого угодно, но мне все это совершенно не нравится», – поделился Баркли.