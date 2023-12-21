Чарльз Баркли о Трампе: «Человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику». Ранее 45-го президента США обвинили в цитировании Гитлера

Теги НБА Чарльз Баркли Политика Дональд Трамп Баскетбол

Чарльз Баркли раскритиковал Дональда Трампа.

Бывший игрок НБА, член Зала славы Чарльз Баркли объяснил, почему считает неправильным голосовать за бывшего президента США, ныне кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

После ряда своих заявлений Трамп на этой неделе был вынужден уточнить, что «никогда не читал «Майн кампф» («Моя борьба» – манифест Адольфа Гитлера, ставший философской основой нацистской Германии).

Общественность обвинила 45-го президента США в цитировании Гитлера: Трамп сказал, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь Америки».

Термин «отравление крови» был использован Гитлером в автобиографии: «Все великие культуры прошлого погибли только потому, что изначально творческая раса вымерла от отравления крови».

«Если человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику», это одна из причин, по которой я не могу голосовать за этого парня.

Он меня просто не устраивает. Люди могут голосовать за кого угодно, но мне все это совершенно не нравится», – поделился Баркли.

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5 комментариев
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Баркли - ван лав ❤️
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Расситы были и 100 000 назад, и сейчас и будут в будущем. Такова природа человека. А чернокожие по отношению к белым не расисты ? Когда эти движения сойдут на нет, чернокожие получат такую мощную отдачу. Лучше им поубавить свой пыл.
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Ответ rdyabin@icloud.com
Увы, но в современном мире процветают как раз только расистские общества, факт. Мусульмане, иудеи: у всех у них очень жесткие националистические законы, и чужакам там не рады. А «толерантные» все вымирают от нулевой рождаемости, «мультигендорного равенства», замещения коренного населения эммигрантами и других «современных ценностей».
Ага, а городские жители вымерли от переселения в города крестьян.
Ничего не вымирает, и не вымрет примерно никогда. Дети-внуки мигрантов станут такими же, как и те кто жил до них.
А вот Трампы и компания используют данную манипулятивную технику, что бы залезть повыше.
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