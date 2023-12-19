Шабазз Напьер близок к уходу из «Црвены Звезды»

Главный тренер « » Яннис Сферопулос после поражения от «Реала» (58:72) подтвердил, что разыгрывающий близок к уходу из белградской команды.

«Шабазз ведет переговоры о смене команды, поэтому он попросил меня не играть сегодня», – сказал тренер после матча.

По данным Meridian Sport, главным претендентом на американского защитника является его бывшая команда « ».

В 11 матчах за «Црвену Звезду» в Евролиге Напьер набирал в среднем 9,8 очка, 1,7 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.