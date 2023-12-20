Майк Тоби останется в «Црвене Звезде», Огнен Кузмич покинет команду

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Адриатическая лига Огнен Кузмич Яннис Сферопулос Майк Тоби Баскетбол

Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос заявил, что «большой» Майк Тоби останется в команде, несмотря на слухи.

При этом центровой Огнен Кузмич покинет клуб из Белграда.

«Могу сказать, что Кузмич покинет команду, потому что мне очень сложно найти для него минуты. Он отличный парень и профессионал. Со стороны клуба будет правильным шагом расстаться с ним, это профессиональный подход, но у нас останутся очень хорошие воспоминания о нем.

Майк Тоби все еще в команде, и он останется в команде. Конечно, ему нужно играть лучше. Он знает об этом и старается», – отметил Сферопулос.

Тоби набирает в среднем по 3,8 очка и 3,0 подбора в 14 матчах за «Црвену Звезду».

Кузмич в этом сезоне принял участие в 3 матчах Евролиги и набирал в среднем по 2,3 очка и 1,7 подбора.

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