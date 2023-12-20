Майк Тоби останется в «Црвене Звезде», Огнен Кузмич покинет команду
Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос заявил, что «большой» Майк Тоби останется в команде, несмотря на слухи.
При этом центровой Огнен Кузмич покинет клуб из Белграда.
«Могу сказать, что Кузмич покинет команду, потому что мне очень сложно найти для него минуты. Он отличный парень и профессионал. Со стороны клуба будет правильным шагом расстаться с ним, это профессиональный подход, но у нас останутся очень хорошие воспоминания о нем.
Майк Тоби все еще в команде, и он останется в команде. Конечно, ему нужно играть лучше. Он знает об этом и старается», – отметил Сферопулос.
Тоби набирает в среднем по 3,8 очка и 3,0 подбора в 14 матчах за «Црвену Звезду».
Кузмич в этом сезоне принял участие в 3 матчах Евролиги и набирал в среднем по 2,3 очка и 1,7 подбора.