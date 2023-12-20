Дориан Финни-Смит воссоединился с отцом, который провел почти 30 лет в тюрьме

Отец форварда « » , 52-летний Элберт Смит, который провел почти 30 лет в тюрьме, во вторник вышел на свободу.

Возле исправительного центра Гринсвилля в Вирджинии его ожидали бывшая жена, дочь и сын. «Мы просто обнялись. Долгое-долгое объятие. У нас так много вопросов и прочего. Это было очень эмоционально», – признался баскетболист.

« », бывшая команда Дориана, помогла добиться освобождения Элберта Смита, которое было отложено почти на пять месяцев после того, как ему было предоставлено условно-досрочное освобождение.