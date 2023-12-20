Дориан Финни-Смит воссоединился с отцом, который провел почти 30 лет в тюрьме

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Отец форварда «Бруклина» Дориана Финни-Смита, 52-летний Элберт Смит, который провел почти 30 лет в тюрьме, во вторник вышел на свободу.

Возле исправительного центра Гринсвилля в Вирджинии его ожидали бывшая жена, дочь и сын. «Мы просто обнялись. Долгое-долгое объятие. У нас так много вопросов и прочего. Это было очень эмоционально», – признался баскетболист.

«Даллас», бывшая команда Дориана, помогла добиться освобождения Элберта Смита, которое было отложено почти на пять месяцев после того, как ему было предоставлено условно-досрочное освобождение.

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3 комментария
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
ни морщинки. батя в санатории отдыхал
Режим, качалка, регулярный секс.
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+3
ни морщинки. батя в санатории отдыхал
+1
0
+1
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
ни морщинки. батя в санатории отдыхал
Братан раскрыл секрет молодости)
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