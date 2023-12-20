Джордан Лойд дисквалифицирован на 4 матча в чемпионате Франции и выбыл на 2 недели из-за травмы

Атакующий защитник « » дисквалифицирован на четыре матча в чемпионате Франции за инцидент, который произошел во время игры против « » 3 декабря.

При счете 57:47 в пользу «Монако» в третьей четверти встречи Лойд вступил в конфликт с Готье Дени. Игроки обменялись репликами, после чего Лойд толкнул соперника обеими руками в лицо. Игроков быстро разняли. Лойд был удален с площадки.

Лойд уже пропустил два матча из четырех, однако обследование, проведенное во вторник в Барселоне, показало, что Лойд выбыл из игры на две недели из-за травмы спины. Защитник будет отсутствовать как минимум до Нового года.