Джордан Лойд дисквалифицирован на 4 матча в чемпионате Франции и выбыл на 2 недели из-за травмы
Атакующий защитник «Монако» Джордан Лойд дисквалифицирован на четыре матча в чемпионате Франции за инцидент, который произошел во время игры против «Парижа» 3 декабря.
При счете 57:47 в пользу «Монако» в третьей четверти встречи Лойд вступил в конфликт с Готье Дени. Игроки обменялись репликами, после чего Лойд толкнул соперника обеими руками в лицо. Игроков быстро разняли. Лойд был удален с площадки.
Лойд уже пропустил два матча из четырех, однако обследование, проведенное во вторник в Барселоне, показало, что Лойд выбыл из игры на две недели из-за травмы спины. Защитник будет отсутствовать как минимум до Нового года.