Кемба Уокер: «У меня все отлично. Играю в баскетбол, путешествую по миру. Кто бы мог подумать, что я окажусь в... Литве?»

Разыгрывающий «Монако» ответил на вопрос, какое послание оставил бы своим болельщикам в США, которые не могут следить за его выступлениями в Европе.

«Я играю в баскетбол. Ни на что не могу жаловаться. Прекрасно провожу время. Отличные партнеры по команде, прекрасные сотрудники « ». Все вокруг меня стараются и помогают в любом деле.

Живу в волшебном Монако. Путешествую по миру, по Европе. Кто бы мог подумать, что я окажусь в... Литве? У меня все отлично», – ответил Уокер.

4-кратный участник Матча всех звезд НБА набирает в среднем 3,5 очка и 1,2 подбора в 11 матчах сезона-2023/24 .