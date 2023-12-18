Кемба Уокер: «У меня все отлично. Играю в баскетбол, путешествую по миру. Кто бы мог подумать, что я окажусь в... Литве?»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер ответил на вопрос, какое послание оставил бы своим болельщикам в США, которые не могут следить за его выступлениями в Европе.

«Я играю в баскетбол. Ни на что не могу жаловаться. Прекрасно провожу время. Отличные партнеры по команде, прекрасные сотрудники «Монако». Все вокруг меня стараются и помогают в любом деле.

Живу в волшебном Монако. Путешествую по миру, по Европе. Кто бы мог подумать, что я окажусь в... Литве? У меня все отлично», – ответил Уокер.

4-кратный участник Матча всех звезд НБА набирает в среднем 3,5 очка и 1,2 подбора в 11 матчах сезона-2023/24 Евролиги.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий