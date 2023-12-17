Чемпионат Франции. «Монако» примет «Роанн», «Виллербан» – «Элан Шалон»

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Роанн», « » – « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-1, Париж – 11-5, Виллербан – 11-5, – 11-5, – 10-6, Нанси – 8-7, Ле-Портель – 8-7, – 8-8, Сен-Кантен – 8-8, Страсбур – 8-8, Элан Шалон – 7-8, Ле-Ман – 7-9, Шоле – 7-9, Дижон – 7-9, – 6-9, Блуа – 5-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.