Чемпионат Франции. «Монако» примет «Роанн», «Виллербан» – «Элан Шалон»

Теги результаты Нанси чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Элан Шалон Роанн Монако Ле-Портель Баскетбол

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Роанн», «Виллербан» – «Элан Шалон».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Роанн
Дата проведения
17 декабря, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Ле-Портель – Нанси
Дата проведения
17 декабря, 18.30, «Le Chaudron»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан – Элан Шалон
Дата проведения
17 декабря, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 14-1, Париж – 11-5, Виллербан – 11-5, Бурк – 11-5, Нантер – 10-6, Нанси – 8-7, Ле-Портель – 8-7, Лимож – 8-8, Сен-Кантен – 8-8, Страсбур – 8-8, Элан Шалон – 7-8, Ле-Ман – 7-9, Шоле – 7-9, Дижон – 7-9, Роанн – 6-9, Блуа – 5-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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