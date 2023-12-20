Торри Крэйг пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы

Теги травмы Чикаго НБА Торри Крэйг Баскетбол

«Чикаго» на длительный срок потерял форварда Торри Крэйга.

Крэйг пропустит от 8 до 10 недель из-за растяжения правой подошвенной фасции.

Баскетболист получил травму во второй четверти субботней игры в Майами, после чего пропустил игру против «Филадельфии» в понедельник. Во вторник ему сделали МРТ, которая выявила степень серьезности повреждения.

Из-за данной травмы Крэйгу потребуется четырехнедельный период иммобилизации, после чего он сможет начать реабилитацию.

В 27 матчах сезона НБА Торри набирает в среднем 6,1 очка и 4,8 подбора при 42% с игры.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий