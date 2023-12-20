Торри Крэйг пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы
«Чикаго» на длительный срок потерял форварда Торри Крэйга.
Крэйг пропустит от 8 до 10 недель из-за растяжения правой подошвенной фасции.
Баскетболист получил травму во второй четверти субботней игры в Майами, после чего пропустил игру против «Филадельфии» в понедельник. Во вторник ему сделали МРТ, которая выявила степень серьезности повреждения.
Из-за данной травмы Крэйгу потребуется четырехнедельный период иммобилизации, после чего он сможет начать реабилитацию.
В 27 матчах сезона НБА Торри набирает в среднем 6,1 очка и 4,8 подбора при 42% с игры.