Торри Крэйг пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы

« » на длительный срок потерял форварда Торри Крэйга.

Крэйг пропустит от 8 до 10 недель из-за растяжения правой подошвенной фасции.

Баскетболист получил травму во второй четверти субботней игры в Майами, после чего пропустил игру против «Филадельфии» в понедельник. Во вторник ему сделали МРТ, которая выявила степень серьезности повреждения.

Из-за данной травмы Крэйгу потребуется четырехнедельный период иммобилизации, после чего он сможет начать реабилитацию.

В 27 матчах сезона НБА Торри набирает в среднем 6,1 очка и 4,8 подбора при 42% с игры.