Зак Лавин пропустит еще около месяца из-за травмы

Атакующий защитник пропустит от 3 до 4 недель с воспалением в правой стопе, объявила пресс-служба « ».

Последний раз Лавин выходил на паркет в игре с «Бостоном» 28 ноября. Он покинул площадкупо ходу матча из-за травмы, а организация вскоре объявила, что 2-кратный участник Матча всех звезд пропустит неделю с болями в ноге.

По прошествии семи дней состояние баскетболиста ухудшилось, а срок его восстановления увеличился примерно до месяца.

Лавин фигурирует в слухах по обмену. По информации СМИ, «Буллс» пытаются провести обмен с участием защитника.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.