Георгиос Барцокас о матче с «Виртусом»: «Происходили странные вещи. Каждый свисток был против нас»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Виртус судьи Георгиос Барцокас Баскетбол

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас раскритиковал судей после поражения от «Виртуса» (67:69) в матче Евролиги.

«Что случилось в четвертой четверти? Не знаю, что там случилось. Мы принимали плохие решения, это да. Но если посмотреть на судейские решения, то там каждый свисток был против нас. Каждый спорный момент – против нас.

Да, мы не справились со своей работой, я не справился со своей работой, мы принимали плохие решения в четвертой четверти, но вот эти странные вещи тоже происходили», – заявил Барцокас.

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