Георгиос Барцокас о матче с «Виртусом»: «Происходили странные вещи. Каждый свисток был против нас»

Главный тренер « » раскритиковал судей после поражения от « » (67:69) в матче .

«Что случилось в четвертой четверти? Не знаю, что там случилось. Мы принимали плохие решения, это да. Но если посмотреть на судейские решения, то там каждый свисток был против нас. Каждый спорный момент – против нас.

Да, мы не справились со своей работой, я не справился со своей работой, мы принимали плохие решения в четвертой четверти, но вот эти странные вещи тоже происходили», – заявил Барцокас.