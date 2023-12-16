«Олимпиакос» может провести несколько матчей Евролиги без зрителей из-за расового оскорбления болельщиком темнокожего судьи
«Олимпиакос» в пятницу потерпел поражение от «Валенсии» в домашнем матче Евролиги со счетом 56:63.
На последней минуте встречи темнокожий судья из Франции Жозеф Биссанг остановил игру и направился к судейскому столику. Он попросил зафиксировать, что подвергся оскорблениям на расовой почве. В частности, в его адрес были произнесены слова «Иди к черту, черная обезьяна».
«Олимпиакосу» грозит наказание в виде проведения одной или нескольких следующих домашних игр Евролиги за закрытыми дверями.
Греческий клуб немедленно отреагировал на инцидент, приступив к поиску виновного. Через несколько часов после окончания встречи «Олимпиакос» объявил, что данный болельщик найден и пожизненно отстранен от посещения домашних игр команды.
«Олимпиакос» выступает против расизма во всех его проявлениях», – говорится в заявлении клуба.