Судья Жозеф Биссанг, который подвергся расистским оскорблениям: «Реакция «Олимпиакоса» тронула меня»

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Судья из Франции Жозеф Биссанг прокомментировал инцидент во время матча «Олимпиакос» – «Валенсия» (56:63) в Греции, когда он подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщика.

«Это явление, это бедствие, к сожалению, является отражением общества на наших стадионах и наших площадках.

Я столкнулся с ситуацией, но все мы — жертвы. Моя задача как судьи – принимать решения в такой ситуации.

Многочисленные реакции, начиная с реакции клуба «Олимпиакос», тронули меня», – признался Биссанг.

«Олимпиакос» аннулировал абонемент болельщика и объявил, что ему запрещено посещать любые домашние матчи команды. Евролига также наложила на болельщика пожизненный запрет на доступ к любым играм и мероприятиям лиги.

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