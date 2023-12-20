Никола Йокич и Пейтон Уотсон снялись в рекламе Hotels.com

Теги Денвер НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Пейтон Уотсон Баскетбол

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и его партнер по команде Пейтон Уотсон снялись в рекламе сервиса бронирования мест в гостиницах Hotels.com.

Йокич является двукратным MVP НБА. Уотсон проводит второй сезон в лиге.

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1 комментарий
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Второй ролик смешной.

Плюсани что ли, если тоже в 2019-м снимал отели в Швейцарии через Хотелс точка ком. Минусани, если русскому человеку нафиг не сдалась эта загнивающая заграница, особенно теперь, когда есть замечательный внутренний туризм на любой вкус!
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