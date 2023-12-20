Никола Йокич и Пейтон Уотсон снялись в рекламе Hotels.com
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич и его партнер по команде Пейтон Уотсон снялись в рекламе сервиса бронирования мест в гостиницах Hotels.com.
Йокич является двукратным MVP НБА. Уотсон проводит второй сезон в лиге.
Плюсани что ли, если тоже в 2019-м снимал отели в Швейцарии через Хотелс точка ком. Минусани, если русскому человеку нафиг не сдалась эта загнивающая заграница, особенно теперь, когда есть замечательный внутренний туризм на любой вкус!