Никола Йокич: «Чет Холмгрен может достичь гораздо большего, чем награда лучшему новичку»

Теги Денвер НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Чет Холмгрен Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после поражения от «Оклахомы» (117:118) отметил игру новичка «Тандер» Чета Холмгрена в обороне.

«Он помешал большому количеству бросков. Он накрыл много бросков. Он был очень полезен сегодня просто потому, что находился на площадке. Да, он сделал девять блок-шотов, но я думаю, что его главной задачей было мешать броскам.

Я думаю, что награда лучшему новичку не должна быть его целью. Я думаю, что он может достичь гораздо большего», – сказал Йокич.

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