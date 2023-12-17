Никола Йокич: «Чет Холмгрен может достичь гораздо большего, чем награда лучшему новичку»
Центровой «Денвера» Никола Йокич после поражения от «Оклахомы» (117:118) отметил игру новичка «Тандер» Чета Холмгрена в обороне.
«Он помешал большому количеству бросков. Он накрыл много бросков. Он был очень полезен сегодня просто потому, что находился на площадке. Да, он сделал девять блок-шотов, но я думаю, что его главной задачей было мешать броскам.
Я думаю, что награда лучшему новичку не должна быть его целью. Я думаю, что он может достичь гораздо большего», – сказал Йокич.