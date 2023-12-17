«Оклахома» на выезде обыграла «Денвер» благодаря попаданию Гилджес-Александера за 0,9 секунды до конца

«Оклахома» в напряженной концовке в гостях победила « » (118:117).

За 15 секунд до конца встречи (секунда до конца владения) при «+1» центровой исполнил сложный 3-очковый бросок с разворота. «Тандер» были первыми на подборе. Шэй Гилджес разобрался 1 на 1 с второгодкой Пэйтоном Уотсоном и исполнил точный бросок со средней с отклонением. У «Наггетс» было 0,9 секунды на владение, Йокичу не удалось исполнить навес на Аарона Гордона.

«Оклахома» (16-8) поднялась на второе место Западной конференции, «Наггетс» (17-10) опустились на четвертое.