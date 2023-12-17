«Оклахома» на выезде обыграла «Денвер» благодаря попаданию Гилджес-Александера за 0,9 секунды до конца

Теги Денвер НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

«Оклахома» в напряженной концовке в гостях победила «Денвер» (118:117).

За 15 секунд до конца встречи (секунда до конца владения) при «+1» центровой Никола Йокич исполнил сложный 3-очковый бросок с разворота. «Тандер» были первыми на подборе. Шэй Гилджес Александер разобрался 1 на 1 с второгодкой Пэйтоном Уотсоном и исполнил точный бросок со средней с отклонением. У «Наггетс» было 0,9 секунды на владение, Йокичу не удалось исполнить навес на Аарона Гордона.

«Оклахома» (16-8) поднялась на второе место Западной конференции, «Наггетс» (17-10) опустились на четвертое.

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7 комментариев
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Ответ JuVero
куда ты трёшку бросаешь, Никола?
Там время на атаку вышло уже
+3
0
+3
Отдельно стоит отметить 9 горшков Чета и его очередную отличную игру. Если в первой встрече Николя размотал его в одну калитку, то в этот раз такого преимущества не было.
Ну и блок-шот в четвертой четверти Гордону - это просто топ.
Шей же такое ощущение что первую половину матча дремал, но к четвертой четверти разогнался на всю катушку и победный бросок положил шикарно.
+2
0
+2
Шо творит
+1
0
+1
Самая приятная команда на западе
+1
0
+1
Ответ Эрмек Акбаев
Шо творит
Шей творит
+1
0
+1
Им бы одну звезду аля Микаэл Бриджес – и они полноценный контендер. Только Гидди выпадает из стартовой пятерки.
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