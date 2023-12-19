Карим Абдул-Джаббар: «Некогда спортсмен мирового уровня просто споткнулся»

находится в хорошем расположении духа, несмотря на перелом бедра.

Легендарный центровой на своей странице Substack рассказал, что упал, собираясь выступить с речью на концерте The Manhattan Transfer в пятницу в Дисней-холле в Лос-Анджелесе.

«Я хотел бы сказать, что упал, пытаясь спасти ребенка, падающего с балкона, но я просто споткнулся.

Мне трудно смириться с тем, что некогда спортсмен мирового уровня просто споткнулся. Но возраст – великий уравниватель, который унижает нас всех», – сказал 76-летним Абдул-Джаббар.

Карим опубликовал свою фотографию на больничной койке.