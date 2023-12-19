Миленко Богичевич: «Автодор» сделает все возможное, чтобы Владимир Родионов гордился тем, как команда играет»

Главный тренер « » Миленко Богичевич заявил, что команда посвятила сегодняшнюю победу над « » ушедшему из жизни президенту клуба .

«Наш клуб находится в очень тяжелой ситуации из-за ухода из жизни нашего президента. Это очень тяжелый момент для всех в клубе, в команде, для тренерского состава и для меня лично. Я очень много общался с президентом, он давал мне советы. Он дал мне возможность попробовать себя в Лиге ВТБ, я всегда буду ему благодарен.

Наша команда будет стараться сделать все возможное в следующей части сезона, чтобы – если он смотрит на нас сверху – он мог радоваться и гордиться тем, как команда играет. От каждого члена команды в раздевалке соболезнования семье и близким нашего президента, эта победа для него», – сказал Богичевич.