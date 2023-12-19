Миленко Богичевич: «Автодор» сделает все возможное, чтобы Владимир Родионов гордился тем, как команда играет»

Теги Автодор Владимир Родионов Енисей Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич заявил, что команда посвятила сегодняшнюю победу над «Енисеем» ушедшему из жизни президенту клуба Владимиру Родионову.

«Наш клуб находится в очень тяжелой ситуации из-за ухода из жизни нашего президента. Это очень тяжелый момент для всех в клубе, в команде, для тренерского состава и для меня лично. Я очень много общался с президентом, он давал мне советы. Он дал мне возможность попробовать себя в Лиге ВТБ, я всегда буду ему благодарен.

Наша команда будет стараться сделать все возможное в следующей части сезона, чтобы – если он смотрит на нас сверху – он мог радоваться и гордиться тем, как команда играет. От каждого члена команды в раздевалке соболезнования семье и близким нашего президента, эта победа для него», – сказал Богичевич.

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