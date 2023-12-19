Бывший игрок сборной России и « » поделился своим мнением о многолетнем президенте саратовского клуба .

В понедельник Родионов умер в возрасте 76 лет.

«С Владимиром Евстафьевичем пересекался в молодежной сборной, где под его руководством мы заняли четвертое место на чемпионате Европы, и в «Автодоре», где отыграл в его команде последний сезон в карьере.

Можно относиться к нему по‑разному, но однозначно - неравнодушно. Его довольно жесткий и прямой стиль мог не каждый осилить, но точно каждый признает, что он абсолютно отдавался тому, что любил и чем занимался, а баскетбол был главной его любовью и страстью в жизни. Сильный, неординарный и успешный человек. Соболезнования родным и близким. Светлая память», – заявил Быков.