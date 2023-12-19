Сергей Быков о Родионове: «Можно относиться к нему по‑разному, но однозначно – неравнодушно»

Теги Сергей Быков Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший игрок сборной России и «Автодора» Сергей Быков поделился своим мнением о многолетнем президенте саратовского клуба Владимире Родионове.

В понедельник Родионов умер в возрасте 76 лет.

«С Владимиром Евстафьевичем пересекался в молодежной сборной, где под его руководством мы заняли четвертое место на чемпионате Европы, и в «Автодоре», где отыграл в его команде последний сезон в карьере.

Можно относиться к нему по‑разному, но однозначно - неравнодушно. Его довольно жесткий и прямой стиль мог не каждый осилить, но точно каждый признает, что он абсолютно отдавался тому, что любил и чем занимался, а баскетбол был главной его любовью и страстью в жизни. Сильный, неординарный и успешный человек. Соболезнования родным и близким. Светлая память», – заявил Быков.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий